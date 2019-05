Disney se fait rassurant à un moment-clé de son histoire

Disney, qui vient de boucler le rachat de l’essentiel du groupe Fox, a su rassurer les marchés mercredi avec des résultats trimestriels meilleurs que prévu alors qu’il se trouve à un moment-clé de son histoire.

L’année sera en effet chargée pour Disney qui a officiellement finalisé fin mars l’intégration de l’essentiel des actifs de 21st Century Fox pour plus de 71 milliards. Grâce à ce rachat, Disney est devenu le premier groupe de médias et de divertissement au monde. Outre les sorties très attendues de nouveaux films de superhéros, de l’univers « Star Wars » ou de dessins animés comme La Reine des Neiges 2 ou encore Toy Story 4, Disney prévoit le lancement, très attendu, de Disney +, sa plateforme de diffusion en continu concurrente de Netflix, à 6,99 $ US par mois, d’abord aux États-Unis en novembre.

Les résultats du deuxième trimestre de son exercice décalé annoncés mercredi ont en partie pâti de la comparaison avec la même période de l’an dernier, son film Captain Marvel n’ayant pu — malgré son large succès — égaler le carton record du superhéros Marvel Black Panther en 2018, combiné à celui de Star Wars : Les derniers Jedi, l’une des autres lucratives franchises détenues par le colosse américain.

Côté chiffres, The Walt Disney Company a vu son bénéfice net exploser de 85 % à 5,4 milliards, une hausse essentiellement due à la montée de Disney au capital de la plateforme de diffusion en continu Hulu. En rachetant l’essentiel du groupe Fox — opération finalisée le 20 mars —, Disney est en effet passé de 30 à 60 % du capital d’Hulu, car Fox en possédait lui-même une partie. Une réévaluation de sa part et de la valeur de Hulu a entraîné un gain comptable dans les résultats de Disney, a expliqué le groupe.

Mais rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 1,61 $ US, mieux qu’attendu. Il en est de même pour le chiffre d’affaires (14,9 milliards, +3 %). Les résultats du trimestre intègrent également 373 millions de dollars de chiffre d’affaires venu de 21st Century Fox. Disney a en revanche subi ce trimestre les dépenses liées à l’intégration de Fox.

Pour le reste de l’année, Disney profitera aussi du succès attendu des nouvelles attractions « Star Wars » au parc Disneyland d’Anaheim (Californie), dont les réservations pour les trois premières semaines d’exploitation ont été arrachées en moins de deux heures la semaine dernière. Elles doivent ouvrir fin mai.