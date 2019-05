Baisse inattendue des exportations chinoises

Les exportations chinoises ont subi une baisse inattendue en avril, alors que les importations progressaient pour la première fois en cinq mois, dressant un tableau mitigé pour l’économie chinoise à la veille de la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Les données des douanes montrent que les exportations ont diminué de 2,7 % en avril par rapport au même mois de l’an dernier, selon les données publiées par l’agence Reuters. Les importations chinoises, elles, ont affiché une croissance de 4 % en rythme annuel. L’excédent commercial chinois est ressorti à 13,84 milliards de dollars US en avril. L’excédent bilatéral avec les États-Unis, sujet délicat à Washington, s’est accru à 21,01 milliards contre 20,5 milliards en mars. Les importations chinoises en provenance des États-Unis ont chuté de près de 26 % tandis que les exportations vers ce pays reculaient d’un peu plus de 13 %.