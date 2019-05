La cadence des mises en chantier s’est accélérée

Ottawa — Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre annualisé et désaisonnalisé de mises en chantier d’habitations s’est établi à 235 460 en avril, en hausse de 22,6 % par rapport à celui de 191 981 enregistré en mars. L’augmentation globale est attribuable à l’accroissement de 29,6 % du nombre de projets de logements collectifs, ce qui comprend les copropriétés, les appartements et les maisons en rangée. Les mises en chantier de maisons individuelles dans les centres urbains ont augmenté de 6 %. La moyenne mobile sur six mois des taux mensuels annualisés et désaisonnalisés était de 206 103 en avril, en hausse par rapport à celle de 202 420 du mois de mars.