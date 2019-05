Torstar affiche une perte

Photo: Eduardo Lima La Presse canadienne

Toronto — Torstar a affiché mercredi une plus petite perte que l’an dernier pour son premier trimestre, tandis que ses revenus ont diminué. L’éditeur du quotidien Toronto Star et d’autres publications a réalisé un bénéfice net de 7,4 millions, soit 9 ¢ par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 14,5 millions, ou 18 ¢ par action, un an plus tôt. Les revenus d’exploitation ont totalisé 116 millions, en baisse par rapport à ceux de 129 millions des trois premiers mois de 2018. Sur une base ajustée, Torstar a indiqué avoir perdu 6 ¢ par action, contre 20 ¢ par action pour le premier trimestre de l’an dernier.