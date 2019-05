Le conflit chez ABI rebondit à l’assemblée d’Alcoa

Le lockout de 1030 employés de l’Aluminerie de Bécancour (ABI) a monopolisé une partie de la période de questions mercredi à l’assemblée des actionnaires d’Alcoa, où la direction a convenu que le conflit n’est pas sans conséquence auprès des employés.

Des représentants des Métallos ont fait le trajet à Pittsburgh pour profiter de l’assemblée annuelle afin de poser des questions directement au patron d’Alcoa, qui contrôle 75 % de l’aluminerie.

« Nous reconnaissons l’impact que ceci entraîne sur la main-d’œuvre à Bécancour, a dit le président et chef de la direction d’Alcoa, Roy Harvey. Je reconnais aussi l’impact sur les employés salariés qui continuent de s’occuper de la moitié de la dernière série de cuves toujours en fonction. »

À travers le conflit, a dit M. Harvey, la sécurité a continué d’être au rendez-vous et les efforts ont été déployés pour que l’usine soit prête pour un redémarrage.

« Notre objectif, c’est d’avoir une usine compétitive dans laquelle nous pouvons investir sur le long terme, où nous pouvons miser sur la stabilité et où nous pouvons créer le bon environnement pour nos employés et pour les actionnaires. »

Le conflit de travail chez ABI, le plus grand employeur privé de la région, a pris des proportions insoupçonnées, si bien qu’il a même fait des vagues dans le milieu politique avec les récents propos du premier ministre François Legault.

« Nous devons poursuivre nos discussions », a dit M. Harvey en mentionnant l’objectif de « trouver un résultat équitable pour les travailleurs et pour l’entreprise ».

M. Harvey, entré chez Alcoa en 2002, répondait ainsi à une question de Tom Conway, vice-président international des United Steelworkers. Celui-ci lui a signalé que le lockout décrété en janvier 2018 a jusqu’ici retranché 177 millions de la ligne des profits chez Alcoa.

« Du point de vue des actionnaires, vous perdez de l’argent que vous seriez en train de faire autrement, les familles souffrent, et ceci dure depuis très longtemps, a dit M. Conway. Alcoa me surprend, nous avons une excellente relation qui remonte à plusieurs années. Mais je vois des conflits en Australie, une situation difficile en Espagne, et cette dispute terrible au Québec. Nous devons trouver une façon d’y mettre un terme. »

Lors de son intervention au micro, le président de la section locale des Métallos à Bécancour, Clément Masse, a dit que « ce qu’on veut, c’est de rasseoir à la table. On veut une entente négociée qui respecte les travailleurs et qui respecte la société, la communauté de Bécancour ».