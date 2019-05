Grosse perte pour Lyft

Lyft a vu son chiffre d’affaires augmenter de 95 % au premier trimestre, à 776 millions $US contre 397,2 millions un an plus tôt, selon les données de l’agence Reuters. Le groupe de véhicules de transport avec chauffeur a enregistré une perte de 1,1 milliard, résultant des charges liées à son émission. Les dépenses ont augmenté de plus de 200 % au cours du trimestre, en raison de l’intensification de ses activités promotionnelles pour concurrencer Uber. Sa perte ajustée atteint les 211,5 millions, contre 228,4 millions au premier trimestre de 2018. Sur l’ensemble de l’exercice, Lyft prévoit des revenus autour de 3,3 milliards et une perte de 1,2 milliard. Le concurrent d’Uber a obtenu 2,34 milliards de son premier appel public à l’épargne, en mars, ce qui lui confère une valorisation boursière de 24,3 milliards.