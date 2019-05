Une amende salée pour avoir inventé des clients

Un représentant en assurance de personnes, Michel Bernard, de BGA Groupe financier, a écopé d’une amende de plus de 13 millions pour avoir inventé 630 clients de toutes pièces entre 2013 et 2016 — et empoché les commissions. Cette amende totale est l’une des plus importantes, sinon la plus importante jamais imposée par l’Autorité des marchés financiers à un individu, a indiqué son porte-parole Sylvain Théberge. Il s’agit du double du profit qu’il a réalisé, qui était de 6 527 992 $. Michel Bernard a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation auxquels il faisait face, soit d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à L’Équitable compagnie d’assurance-vie du Canada et à Foresters Compagnie d’assurance vie.