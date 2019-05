Zone euro: l’UE abaisse légèrement ses prévisions

Bruxelles — La Commission européenne a abaissé mardi une nouvelle fois ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2019 et 2020, dans un contexte d’incertitudes sur le commerce mondial et le Brexit. Bruxelles table désormais sur une hausse du PIB de 1,2 % en 2019 et de 1,5 % en 2020, après 1,9 % en 2018. S’ajoutent les préoccupations concernant le mauvais élève italien. L’Italie devrait afficher en 2019 et 2020 une croissance bien inférieure à celle de l’ensemble de la zone euro et voir grimper sa dette à un niveau record préoccupant. Ces anticipations pessimistes vont à l’encontre de celles de la coalition populiste au pouvoir en Italie, ce qui pourrait provoquer de nouvelles tensions après un premier bras de fer fin 2018 entre Rome et Bruxelles sur le budget du pays.