George Weston hausse son dividende

Toronto — George Weston a haussé son dividende alors qu’il affichait mardi une perte pour son plus récent trimestre. La société qui détient une participation de contrôle dans les Compagnies Loblaw versera désormais un dividende trimestriel de 52,5 ¢ par action, contre 51,5 ¢ auparavant. George Weston a affiché une perte nette de 488 millions, ou 3,18 $ par action, pour la période de 12 semaines terminée le 23 mars. Les ventes ont totalisé 11,17 milliards, en hausse par rapport à celles de 10,74 milliards un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice a été de 201 millions, ou 1,30 $ par action, contre 178 millions, ou 1,38 $ par action, alors que la société comptait un moins grand nombre d’actions en circulation.