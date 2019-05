La Baie étudie diverses options pour Lord Taylor

Toronto — La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a indiqué lundi qu’elle étudie diverses options stratégiques pour les activités de sa chaîne Lord Taylor, y compris une éventuelle vente ou une fusion. Lord Taylor a généré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard pendant l’exercice 2018, a indiqué HBC. Cette chaîne compte plus de 40 magasins dans les régions du nord-est et du centre du littoral atlantique des États-Unis, en plus de ses activités en ligne. HBC a annoncé en février que sa chaîne canadienne, Home Outfitters, connue au Québec sous le nom de Déco Découverte, serait abandonnée et que ses 37 établissements seraient fermés cette année. Environ 20 magasins Saks Off Fifth le seront aussi aux États-Unis.