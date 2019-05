Une Fiducie Raymond James au Québec

Raymond James, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial, a annoncé avoir déposé une demande auprès des autorités réglementaires visant à établir à Montréal une société de fiducie. Le lancement de Fiducie Raymond James (Québec) «permettra à Raymond James d’être au Canada le premier courtier en placement de plein exercice non détenu par une banque à offrir des services intégrés en matière de successions ou de transmission de patrimoine ainsi que des services liés à la gestion de fiducies, aux procurations ou aux mandats», explique la firme, qui emploie au Canada quelque 1400 personnes, dont plus de 500 conseillers et gestionnaires de portefeuille.