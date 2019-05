Stephen Poloz aimerait plus d’options sur le marché hypothécaire

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, estime qu’il est temps de trouver de nouvelles idées en ce qui a trait aux options hypothécaires au Canada.

Dans un discours prononcé lundi à Winnipeg, M. Poloz a affirmé que les changements pourraient comprendre la mise en valeur de prêts avec des termes de plus de cinq ans, la création d’un marché privé pour les titres adossés à des créances hypothécaires et le lancement d’un prêt hypothécaire avec participation pour les acheteurs d’une première maison.

Bon nombre d’institutions offrent des prêts à taux fixe de plus de cinq ans, mais ils ne sont pas très populaires et représentent à peine 2% de tous les prêts

Selon lui, ces innovations permettraient aux emprunteurs, aux prêteurs et aux investisseurs d’être plus flexibles, tout en réduisant les risques pour le système financier.

M. Poloz estime que le système a montré qu’il pouvait bien fonctionner, mais note qu’il est toujours possible d’y apporter des améliorations, en particulier dans le contexte où le marché hypothécaire a peu changé de son vivant.

« On pourrait notamment favoriser une plus grande diversité dans le terme des prêts hypothécaires », a dit M. Poloz, selon le texte écrit de son allocution. Bon nombre d’institutions offrent des prêts à taux fixe de plus de cinq ans, mais ils ne sont pas très populaires et représentent à peine 2 % de tous les prêts. Des termes allongés permettraient de « réduire les risques de renouveler à un taux d’intérêt plus élevé ».

« Plus le terme est long, moins les renouvellements sont nombreux sur la durée totale du prêt. Évidemment, le taux d’intérêt sera alors plus élevé, mais certains acheteurs pourraient être disposés à payer plus cher pour réduire leur risque. Sans compter qu’un tel prêt hypothécaire pourrait ne pas coûter beaucoup plus cher à long terme, selon ses particularités et les pénalités en cas de remboursement anticipé », a dit M. Poloz.

Dans son budget du printemps, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un prêt hypothécaire avec participation, qui vise principalement à améliorer l’accessibilité au logement pour les accédants à la propriété, en leur permettant d’obtenir un prêt sans intérêt qu’ils pourront ajouter à leur mise de fonds.



Avec Le Devoir