Trump annonce une autre hausse des tarifs douaniers sur les importations chinoises

Donald Trump a annoncé dimanche une hausse des taxes douanières sur 200 milliards de dollars d’importations chinoises, un avertissement à Pékin sans équivoque quelques jours avant la tenue de négociations à Washington présentées comme ultimes avant la signature d’un accord ou la reprise de la guerre commerciale.

Pour accroître la pression sur la Chine et la contraindre à accepter les exigences américaines, le président a en outre de nouveau brandi la menace de taxer la totalité des importations chinoises (539,5 milliards de dollars en 2018).

« Pendant 10 mois, la Chine a payé des taxes douanières aux États-Unis à hauteur de 25 % sur 50 milliards de dollars de (biens) technologiques, et 10 % sur 200 milliards de dollars d’autres biens », a écrit le président américain sur Twitter.

« Les 10 % vont être relevés à 25 % vendredi », a-t-il annoncé, justifiant cette mesure par le fait que les négociations n’avançaient pas assez vite.

Le président républicain avait décidé début décembre de suspendre l’augmentation de ces tarifs en raison de la reprise des discussions commerciales qui étaient présentées jusqu’à cette semaine comme « fructueuses » avec de grandes chances d’aboutir à un accord.

« L’accord commercial avec la Chine avance, mais trop lentement, alors qu’ils tentent de renégocier. Non ! », a tempêté Donald Trump, toujours sur Twitter.

