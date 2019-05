Le procureur demande de radier un élément de la contestation de SNC

Ottawa — La directrice des poursuites pénales du Canada a infligé un nouveau camouflet à SNC-Lavalin. Le procureur demande à la Cour d’appel fédérale de radier un élément clé de la contestation de SNC-Lavalin, qui porte en appel un jugement allant à l’encontre de la société. L’entreprise avait tenté de demander à la directrice des poursuites pénales de négocier un « accord de poursuite suspendue », sans succès. Dans une décision rendue en mars, un juge a rejeté le plaidoyer de la société qui demandait une révision judiciaire de la décision de 2018. SNC-Lavalin fait appel de ce jugement, évoquant les récents témoignages de l’ex-procureure générale Jody Wilson-Raybould et d’autres témoins qui renforceraient ses arguments. La société affirme que « les faits nouveaux et profondément troublants » qui ont été révélés dans cette saga politique démontrent que les pouvoirs et contre-pouvoirs visant à assurer la reddition de comptes ont été « contournés de manière importante », ce qui équivaut à un « abus de procédure manifeste ». La directrice des poursuites demande à la Cour d’appel d’empêcher SNC-Lavalin de compléter ses arguments initiaux avec de nouvelles informations.