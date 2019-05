Le Congrès ratifiera l’ACEUM, assure Pence

Photo: Martin Mejia Associated Press

Washington — Le nouvel accord de libre-échange liant États-Unis, Canada et Mexique (ACEUM), qui attend sa ratification dans les trois pays depuis cinq mois, va obtenir le feu vert du Congrès américain, a estimé le vice-président Mike Pence vendredi. « Nous travaillons » pour obtenir les votes favorables, a-t-il déclaré à CNBC, soulignant avoir « toute l’assurance, comme le président » Donald Trump, de ce que, lorsque la chef démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, soumettra le traité au vote, « il sera adopté ». Interrogé sur l’exigence de certains représentants républicains de lever les surtaxes douanières sur l’acier et l’aluminium canadien et mexicain avant toute ratification, Mike Pence a fait état « de réunions productives à ce sujet hier », jeudi.