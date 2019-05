Ericsson crée un laboratoire d’IA à Montréal

Le géant suédois des télécommunications Ericsson a annoncé jeudi créer un « accélérateur d’intelligence artificielle mondial » à Montréal, où des géants technologiques comme Google, Facebook et Microsoft ont déjà investi dans la recherche en intelligence artificielle. Ce laboratoire spécialisé développera des « systèmes intelligents et axés sur les données » dans le domaine des télécommunications, notamment les réseaux 5G, selon un communiqué de l’entreprise, qui prévoit d’y recruter 30 chercheurs et développeurs en 2019. Au total, Ericsson investira 40 millions sur cinq ans pour ce projet.