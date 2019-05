100 emplois de plus chez Eidos

Square Enix a annoncé mercredi la création de plus de 100 emplois en développement de jeux en 2019 dans ses studios montréalais Eidos-Montréal et Square Enix Montréal. Ses effectifs canadiens atteignent présentement les 700 employés. « En plus de l’ouverture de 100 nouveaux postes en 2019, Square Enix finance l’agrandissement et la rénovation des locaux d’Eidos-Montréal, ajoutant ainsi 10 000 pieds carrés aux bureaux de 55 000 pieds carrés, avec des équipements […] tels que les studios de capture de mouvement et de photogrammétrie à performances élevées, un laboratoire de recherche utilisateur et un studio de mixage et d’enregistrement vocal », peut-on lire dans le communiqué.