BRP achète en Australie

BRP a conclu un accord définitif en vue d’acquérir 80 % des actions en circulation de Telwater, une entreprise australienne de fabrication de bateaux et de remorques en aluminium. Les modalités de la transaction n’ont pas été précisées. « Cela permettra à BRP d’augmenter et de renforcer sa position dans l’industrie des bateaux en aluminium dans certaines régions à potentiel de croissance élevé. Avec cette présence manufacturière en Australie, BRP bénéficiera de nouvelles possibilités relativement à la prise en charge éventuelle d’autres gammes de produits », peut-on lire dans le communiqué. Telwater fabrique plus de 8000 bateaux et 5500 remorques chaque année, emploie plus de 270 personnes et dispose d’un réseau d’environ 180 concessionnaires à travers l’Australie, l’Asie et le Pacifique-Sud.