Loblaw hausse son dividende

Brampton — Les Compagnies Loblaw versera désormais un dividende trimestriel de 31,5 ¢ par action, en hausse par rapport à 29,5 ¢ par action précédemment. L’exploitant de chaînes de supermarchés et de pharmacies a par ailleurs affiché un bénéfice net de 198 millions, ou 53 ¢ par action, contre 377 millions, ou 98 ¢ par action, pour le premier trimestre de l’an dernier. Les revenus ont totalisé 10,7 milliards, comparativement à 10,3 milliards l’an dernier, alors que les ventes de ses magasins d’alimentation ouverts depuis au moins un an ont progressé de 2 %. Sur une base ajustée, Loblaw a enregistré un bénéfice des activités poursuivies de 78 ¢ par action, en baisse par rapport à celui de 81 ¢ par action de la même période un an plus tôt.