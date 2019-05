Bénéfice en baisse pour Molson Coors

Photo: Steven Senne Associated Press

Le profit Molson Coors a chuté au premier trimestre, mais ce ne serait pas lié à la légalisation du cannabis au Canada, en octobre. Molson Coors continuera à surveiller tout impact possible, a précisé le président et chef de la direction de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters. « Mais, il n’y a aucune preuve, aucune donnée, qui nous montre, d’après les ventes de cannabis des cinq derniers mois […] qu’il y a là un impact. » Le brasseur a réalisé un profit de 151,4 millions $US, soit 70 ¢ US par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à 278,1 millions, ou 1,28 $ US par action, un an plus tôt. Molson Coors avait alors reçu un paiement de 328 millions en espèces lié à un ajustement de prix pour son acquisition des activités de Miller International. Le bénéfice sous-jacent a totalisé 112,7 millions, ou 52 ¢ US par action, comparativement à 104,3 millions, ou 48 ¢ US par action. Les ventes nettes ont totalisé 2,3 milliards, contre 2,33 milliards.