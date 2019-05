Une nouvelle application pour des comptes plus sûrs

Certaines grandes banques du Canada s’associent pour lancer une application qui, affirment-elles, permet aux utilisateurs de valider leur identité en toute sécurité et d’accéder à des services et produits, que ce soit en ligne, en personne ou par téléphone.

L’application Vérifiez.Moi a été développée par la firme SecureKey Technologies après des années de recherche et de mises au point. Elle aide à vérifier l’identité d’une façon qu’on promet rapide et sécuritaire à partir d’un téléphone intelligent iOS ou Android, par l’utilisation des renseignements personnels ayant déjà été divulgués à des institutions telles les banques.

Il y a quelques mois, l’Agence de revenu du Canada (ARC) a testé le nouveau système pour savoir s’il pourrait permettre aux Canadiens de se connecter plus efficacement à leurs comptes en ligne, tout en éloignant les escrocs potentiels et les risques de fraude d’identité. L’Agence et SecureKey Technologies ont révélé en janvier que ces tests avaient été une réussite.

Vérifiez.Moi affirme que son service convient à plusieurs types d’entreprise dans les domaines des services financiers, de la télécommunication et de la câblodistribution, des assurances, de la vente en ligne et au détail, des pharmacies et des établissements de soins de santé et des organisations gouvernementales.

Les Caisses populaires Desjardins de même que les banques Royale, Scotia, CIBC et TD sont citées comme étant associées à Vérifiez.Moi, alors que la Banque de Montréal et la Banque Nationale devraient s’y joindre à leur tour dans l’avenir.