Airbus plombé par l’Arabie saoudite

Paris — Airbus a vu son bénéfice net chuter au premier trimestre, en raison d’ajustements de 368 millions d’euros, dont 190 millions liés au gel de ventes d’armes par l’Allemagne à l’Arabie saoudite. Le groupe a annoncé mardi un bénéfice net de 40 millions pour le premier trimestre, en recul de 86 % comparé à un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a progressé au premier trimestre de 24 %, à 12,5 milliards. L’avionneur cite également « un impact négatif de 61 millions induit par le coût du programme A380 », dont Airbus a annoncé l’arrêt en début d’année. Dans ses résultats, l’avionneur rappelle qu’il prévoit de livrer entre 880 et 890 avions commerciaux en 2019.