Les revenus d’Apple sont en baisse

Photo: Greg Baker Agence France-Presse

San Francisco — Les ventes d’Apple continuent de diminuer en raison de la baisse de la demande pour son téléphone intelligent iPhone, malgré ses efforts pour mettre l’accent sur les services conçus pour générer des rentrées d’argent régulières. Les revenus pour le trimestre de janvier à mars ont chuté de 5 % par rapport à la même période en 2017, pour atteindre 58 milliards $US. Ce ralentissement faisait suite à une autre baisse de 5 % au trimestre précédent. C’est la première fois en deux ans et demi qu’Apple subit deux baisses trimestrielles consécutives de son chiffre d’affaires. Apple a enregistré un bénéfice de 11,6 milliards au cours de son plus récent trimestre, en baisse de 16 % par rapport à l’année dernière.