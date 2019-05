Shopify: des revenus en hausse de 50%

Ottawa — Shopify a affiché mardi une perte de 24,2 millions $US pour son premier trimestre, malgré une hausse de 50 % de ses revenus par rapport à l’an dernier. La perte par action de la société logicielle spécialisée dans le traitement de ventes en ligne a atteint 22 ¢US pour le trimestre clos le 31 mars, ce qui se compare à une perte de 15,9 millions, ou 16 ¢US par action, pour la même période un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a totalisé 320,5 millions, en regard de celui de 214,3 millions de l’an dernier. Sur une base ajustée, Shopify a réalisé un bénéfice de 10,3 millions, ou 9 ¢US par action comparativement à 4,2 millions, ou 4 ¢US par action, à la même période l’an dernier.