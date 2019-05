MTY acquiert Allô! Mon Coco

Groupe MTY annonce mardi une autre acquisition, cette fois des actifs d’Allô ! Mon Coco, une chaîne de restaurants de déjeuners et dîners gastronomiques qui compte 39 restaurants franchisés en exploitation, dont 38 au Québec. Groupe MTY affirme que le chiffre d’affaires du réseau d’Allô ! Mon Coco s’est élevé à environ 57 millions au cours des 12 derniers mois. Groupe MTY est déjà propriétaire d’une multitude d’enseignes comme Thaï Express, Tiki-Ming, Casa grecque, Tutti Frutti, Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes, Giorgio, La Crémière, Ben & Florentine, Sushi Shop et Valentine. Il vient de conclure une entente visant à acquérir le franchiseur et exploitant américain de pizzerias Papa Murphy’s Holdings, une transaction évaluée à environ 253,2 millions.