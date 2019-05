Moosehead et Sproutly dans les boissons au cannabis

Vancouver — Moosehead Breweries est le plus récent brasseur à former une coentreprise pour se lancer sur le marché canadien des boissons infusées au cannabis lorsque ces produits seront légalisés. La société affiliée du brasseur indépendant OCC Holdings s’associe à Sproutly Canada pour concevoir, produire et commercialiser des boissons non alcoolisées à partir des cannabinoïdes hydrosolubles naturellement produits de Sproutly. Les entreprises ont indiqué que leurs boissons seraient capables de produire les effets du cannabis en moins de cinq minutes, pour une durée allant jusqu’à 90 minutes, offrant une expérience similaire à celle obtenue en fumant de la marijuana.