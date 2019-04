Toyota construira un VUS en Ontario

Cambridge — Toyota Canada a annoncé lundi qu’il commencerait à construire son véhicule utilitaire sport Lexus NX à son usine de Cambridge à compter de 2022. L’usine ontarienne construira une version standard et une version hybride du véhicule pour approvisionner le marché nord-américain. La société s’est engagée à investir 1,4 milliard dans ses usines ontariennes de Cambridge et de Woodstock, avec l’appui de 110 millions du gouvernement fédéral. GM Canada avait annoncé la fermeture de sa centrale d’Oshawa d’ici la fin de 2019, ce qui entraînera la perte de près de 3000 emplois. Fiat Chrysler Automobiles a annoncé en mars qu’elle allait réduire la taille de l’effectif de son usine de Windsor plus tard cette année, en y supprimant environ 1500 emplois.