Résultats en hausse pour SSQ Assurance

SSQ Assurance a terminé son exercice financier 2018 avec un résultat net de 94,6 millions, en hausse de 4,6 % par rapport à l’an dernier. Ce bénéfice se traduit par un rendement sur fonds propres de 10,2 %. L’institution indique que le volume d’affaires des secteurs d’assurance se chiffre à 2,5 milliards, soit une croissance de 0,5 %. Les secteurs de l’assurance individuelle et de l’assurance de dommages affichent des niveaux de croissance de 5,8 % et 6,3 % respectivement. En épargne, l’effet des marchés explique la légère diminution de 1,2 % du niveau des fonds sous gestion. Ses capitaux atteignent près de 1 milliard et son actif sous gestion et sous administration se situe à plus de 12 milliards.