Le bénéfice de RBI recule

Toronto — Restaurant Brands International a affiché lundi un bénéfice du premier trimestre en baisse de 8,8 % par rapport à la même période l’an dernier, les ventes des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ayant reculé de 0,6 %. La société a réalisé un bénéfice net de 135 millions $US, ou 53 ¢ US par action, pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à un profit de 148 millions, ou 59 ¢ US par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, la société mère des chaînes Tim Hortons, Burger King et Popeyes a engrangé un bénéfice de 255 millions, soit 55 ¢ US par action, pour le plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 314 millions, ou 66 ¢ US par action, du même trimestre l’an dernier. Les revenus trimestriels ont atteint près de 1,27 milliard, contre 1,25 milliard un an plus tôt.