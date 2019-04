Uber prévoit de mobiliser 90 milliards

Photo: Eric Risberg Associated Press

New York — Uber souhaite mobiliser 90 milliards $US avec son gigantesque premier appel public à l’épargne qui, bien que moins important que prévu initialement, surpasse toujours la plupart des entrées en Bourse. La société établie à San Francisco s’attend à ce que son évaluation se situe entre 80,5 milliards et 91,5 milliards, ce qui est inférieur à son estimation précédente de 120 milliards, signe que les investisseurs pourraient adopter une approche plus prudente à la lumière de la performance boursière de sa rivale Lyft. Lyft est entrée en Bourse le mois dernier et le cours de son action a chuté de 21 % par rapport au prix de son offre initiale. Uber a présenté à ses investisseurs potentiels un premier coup d’oeil sur ses finances ce mois-ci, révélant des pertes de près de 8 milliards sur une décennie. Mais Uber a également affiché une croissance impressionnante. Ses revenus ont totalisé 11,3 milliards en 2018, soit beaucoup plus que les 495 millions enregistrés en 2014.