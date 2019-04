La pétrolière Impériale hausse son dividende

Calgary — La Pétrolière Impériale a annoncé vendredi une hausse de près de 16 % de son dividende, alors qu’elle affichait un bénéfice du premier trimestre inférieur à celui de la même période l’an dernier. L’entreprise établie à Calgary versera désormais un dividende trimestriel de 22 ¢ par action, alors qu’il était de 19 ¢ précédemment. L’Impériale a en outre réalisé un bénéfice de 293 millions, ou 38 ¢ par action, pour son premier trimestre. En comparaison, elle avait dégagé un profit de 516 millions, ou 62 ¢ par action, un an plus tôt. Le président et chef de la direction de l’Impériale, Rich Kruger, a souligné que la réduction de production imposée par le gouvernement de l’Alberta avait significativement affecté la performance financière de l’entreprise.