Amazon a plus que doublé son profit

New York — L’incursion d’Amazon dans la publicité et l’infonuagique semble lui réussir, le géant de la vente au détail en ligne ayant vu son bénéfice plus que doubler au premier trimestre par rapport à l’an dernier. L’entreprise établie à Seattle a affiché jeudi un bénéfice net de 3,56 milliards $US, ou 7,09 $US par action, pour les trois premiers mois de l’année. Pour la même période l’an dernier, le détaillant avait fait état d’un bénéfice net de 1,63 milliard, ou 3,27 $US par action. Les revenus ont progressé de 17 % à 59,7 milliards. Les recettes des services d’infonuagique d’Amazon ont bondi de 41 %. La société ne révèle pas précisément les revenus attribuables à ses activités publicitaires. Ceux-ci sont plutôt regroupés dans la colonne des « autres revenus », qui ont avancé de 34 % sur un an.