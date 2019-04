3M supprimera 2000 emplois

St. Paul — 3M prévoit d’éliminer 2000 emplois dans le cadre d’une restructuration que le géant industriel américain a attribuée à un exercice 2019 plus lent que prévu. Le fabricant a calculé que cette décision lui permettrait d’économiser entre 225 millions et 250 millions $US par année. Pour son premier trimestre, 3M a affiché un bénéfice de 891 millions, ou 1,51 $US par action. Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice par action a atteint 2,23 $US. 3M a aussi réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice. Elle table désormais sur un bénéfice ajusté d’entre 9,25 $US et 9,75 $US par action pour l’exercice 2019, comparativement à sa prévision précédente d’entre 10,45 $US et 10,90 $US par action.