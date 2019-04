Deutsche Bank et Commerzbank annulent leur fusion

Photo: Frank Rumpenhorst

Berlin — Deutsche Bank et Commerzbank ont renoncé jeudi à leur projet de mariage, poussé par Berlin pour donner naissance à un géant bancaire allemand, mais en butte au scepticisme des investisseurs et à l’hostilité des syndicats. « Après analyse méticuleuse », on a constaté que ce rapprochement « n’aurait pas créé de bénéfices suffisants pour compenser des risques, coûts de restructuration et besoins en capital requis par une telle intégration », indiquent les deux premières banques allemandes dans des communiqués distincts. Selon le syndicat Verdi, cette union menaçait 10 000 emplois dans la seule ville de Francfort, où se trouvent les deux sièges sociaux distants de quelques centaines de mètres, et environ 30 000 dans le monde, sur les 133 000 salariés que comptent les deux groupes réunis.