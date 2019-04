Pierre Karl Péladeau rachète des actifs de Taxelco, la maison mère de Téo Taxi

Pierre Karl Péladeau a annoncé jeudi avoir fait l’acquisition des actifs de Taxelco, dont les compagnies Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, ainsi que Téo Techno.

Impliqué à titre personnel dans le dossier, le président et chef de la direction de Québecor a indiqué que l’offre d’achat finale déposée par Placements Saint-Jérôme auprès du contrôleur de Taxelco avait été acceptée.

En mêlée de presse, M. Péladeau a mentionné son intention de revoir le modèle d’affaires de Taxelco une fois la transaction réalisée, ce qui devrait survenir le 31 mai prochain. « Tous les modèles d’affaires ne sont pas nécessairement parfaits. Nous savons qu’il y avait un certain nombre de failles, notamment sur le modèle précédent. Entre-temps aussi, on sait que les véhicules se sont améliorés en matière d’autonomie. Il va falloir faire l’acquisition d’une nouvelle flotte, a-t-il souligné. Mais l’intention est effectivement de faire renaître, à partir de la bonne et brillante idée qui était celle qui a présidé à l’origine et à la naissance de Téo, un nouveau service qui va être calqué sur les bases antérieures. »

L’homme d’affaires a expliqué que ce sont les applications numériques et l’utilisation de l’électricité pour les véhicules de Téo, « une source d’énergie propre », qui l’avaient incité à s’engager dans cette acquisition : « Selon moi, c’est l’avenir. »

Il a soutenu qu’une transition serait nécessaire pour les flottes de Taxi Diamond et de Taxi Hochelaga qui devront se convertir aux véhicules électriques. « Ça ne se fera pas en une fin de semaine. Ça ne se fera pas en un mois. Ça se fera sur une période qu’on aura l’occasion de déterminer dans les semaines qui viennent. »

M. Péladeau n’a pas voulu préciser combien de chauffeurs et de permis seraient touchés par la révision du modèle d’affaires. Les employés à la répartition continueront leur travail, a-t-il cependant ajouté.

Pour l’instant, Pierre Karl Péladeau ignore quand les voitures de Téo Taxi recommenceront à rouler dans les rues de Montréal. « Le plus tôt possible, a-t-il dit. Mais les bases du service sont solides avec l’existence d’une application, un produit qui est amené à croître. »

M. Péladeau n’a pas voulu divulguer le montant de la transaction.

En matinée, par voie de communiqué, M. Péladeau avait expliqué que l’acquisition permettrait à Placements Saint-Jérôme d’assumer un « rôle important dans la poursuite responsable et nécessaire de la migration verte et électrique des services de transport par taxi à Montréal ».

Il a également dit vouloir travailler avec « ouverture et collaboration avec les joueurs du milieu déjà établis ».

Téo Taxi, mis sur pied par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, avait cessé ses activités à la fin janvier, mettant à la rue quelque 400 chauffeurs salariés. M. Taillefer avait déploré que son modèle d’affaires ne soit pas viable « dans les conditions actuelles ». Il avait notamment évoqué une réglementation jugée trop rigide dans l’industrie.

Taxelco traîne une dette totalisant 36 millions de dollars, dont 21,4 millions en créances garanties. La Banque Nationale est son plus important créancier, pour un montant de 11,7 millions de dollars.



Avec La Presse canadienne