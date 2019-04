Bombardier réduit ses prévisions financières pour 2019

Une révision du niveau d’activité dans sa division des transports force Bombardier à corriger ses prévisions financières pour l’année 2019, une décision qui a entraîné jeudi matin une chute de plus de 15 % du cours de son action.

L’annonce du fabricant, qui survient à une semaine de l’assemblée de ses actionnaires, comprend également une mention de sa division aéronautique, où la livraison d’avions a été plus faible que ce qui était prévu à l’origine au cours du premier trimestre.

Enfin, l’effet des taux de change a aussi eu un impact négatif, a indiqué dans un communiqué le président de Bombardier, Alain Bellemare.

Le titre a ouvert la séance en forte baisse et perdait environ 0,45 $ en fin de matinée, pour s'établir à 2,48 $.

« Nous prévoyons retrouver notre élan et respecter les objectifs de livraisons d’avions et de performance financière de nos activités aéronautiques pour l’exercice », a dit M. Bellemare. « Nous rajustons les prévisions 2019 pour Bombardier Transport pour tenir compte à la fois des modifications apportées à l’accélération de sa cadence de production et des pressions sur les coûts exercées par quelques projets existants difficiles, alors que nous poursuivons notre transformation. »

La division des transports comprend la fabrication de matériel roulant et se trouve au coeur de la stratégie à long terme de l’entreprise, tout comme la division des avions d’affaires. La division des avions commerciaux ne comprendra plus que le programme d’appareils CRJ, qui a fait la gloire de Bombardier dans les années 1990, car le programme d’avions Q400 a été vendu à Viking Air, une société de l’Ouest canadien.

Les revenus généraux en 2019 devraient atteindre 17 milliards $US, comparativement à une prévision initiale de 18 milliards. Le bénéfice ajusté a aussi été réduit et devrait s’établir dans une fourchette entre 1 et 1,15 milliard $US.

L’assemblée des actionnaires est prévue le 2 mai dans le Vieux-Port de Montréal et sera dirigée par le président du conseil d’administration, Pierre Beaudoin.