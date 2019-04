737 MAX immobilisé: facture de 1 milliard

Photo: Mark Ralston Agence France-Presse

Boeing a chiffré à 1 milliard la première facture de l’immobilisation au sol depuis mi-mars du 737 MAX, son avion-vedette, dont le logiciel anti-décrochage MCAS a été mis en cause dans deux tragédies rapprochées ayant fait au total 346 morts. Cette somme couvre une hausse anticipée des coûts de production du 737 MAX et notamment des modifications en cours pour éviter de nouveaux dysfonctionnements du MCAS. Elle intègre aussi la formation supplémentaire des pilotes exigée par les régulateurs pour lever l’interdiction de vol frappant l’avion, locomotive des ventes de Boeing. Elle ne prend en revanche pas en compte les éventuelles indemnisations des compagnies aériennes, qui ont dû annuler des vols programmés sur des 737 MAX et les possibles dommages que le constructeur aéronautique pourrait être amené à verser aux familles des victimes.