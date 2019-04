Alliance dans les boissons à base de cannabis

Toronto — Un groupe de producteurs d’alcool et de cannabis a formé une alliance afin de faire pression en faveur de modifications des règles proposées pour les boissons à base de marijuana avant qu’elles ne deviennent légales dans les mois à venir. L’Alliance des producteurs de boissons à base de cannabis plaide, entre autres, pour la possibilité de produire des boissons à base de cette drogue dans les mêmes installations que celles produisant des boissons ordinaires. Selon les règles proposées par Santé Canada pour les produits comestibles, les boissons et les aliments infusés au cannabis devront être préparés dans un établissement séparé. L’alliance compte 10 sociétés membres, dont la coentreprise Truss — formée par Molson Coors et Hexo —, Hill Street Beverage et Collective Arts Brewing.