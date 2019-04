Ford s’allie à une «start-up» dans l’électrique

Washington — Ford a investi 500 millions dans Rivian, le vénérable constructeur comptant sur le savoir-faire de la start-up américaine pour arriver à mettre le plus rapidement possible un nouveau véhicule électrique frappé de son logo sur le marché. Cette alliance s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement de 11 milliards lancé l’année dernière par Ford pour se faire une place sur le marché de l’automobile électrique, en plein développement. Le nouveau véhicule qui doit naître de la collaboration entre le géant et le petit poucet sera basé sur la plateforme Skateboard de Rivian. Ce dernier assemblera la plateforme pour le compte de Ford, qui finira ensuite l’assemblage.