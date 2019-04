Occidental veut ravir Anadarko à Chevron

New York — Les grandes manoeuvres dans l’industrie pétrolière américaine ont connu une brusque accélération mercredi avec l’offre géante de rachat d’Anadarko Petroleum par Occidental Petroleum à 57 milliards, un prix bien supérieur à celui proposé par Chevron il y a seulement deux semaines. Cette transaction — si elle devait aboutir — serait une des plus importantes dans le secteur pétrolier depuis le rachat en 2015, pour 61 milliards, de BG Group par Royal Dutch Shell. Elle serait supérieure à celle proposée par Chevron, qui avait offert 33 milliards, auxquels il faut ajouter 15 milliards de dette. Amicale ou inamicale, la soif de conquête d’Occidental Petroleum et de Chevron traduit la volonté des géants américains d’investir massivement dans le nouvel eldorado du secteur et qui abrite les principales réserves américaines.