Les bureaux de GardaWorld en Belgique ont été perquisitionnés

La société montréalaise de sécurité GardaWorld confirme que son bureau en Belgique a été perquisitionné début avril dans le cadre d’une enquête menée par l’unité nationale des crimes financiers en France, mais affirme ne pas être la cible de l’enquête. La porte-parole de GardaWorld, Isabelle Panelli, a soutenu mardi que, mis à part les perquisitions par la police, l’entreprise ne faisait pas elle-même l’objet d’une enquête et n’était accusée d’aucun crime. La nouvelle de l’opération de la police française a été rapportée pour la première fois le 11 avril par le site de nouvelles Intelligence Online. Selon le site, la police française aurait effectué une série de perquisitions le 2 avril relativement à un consortium d’entreprises appelé Rapid, qui a remporté un contrat pour la construction d’un complexe de l’Union européenne en Somalie. « GardaWorld a été embauchée comme sous-traitant pour des services de gardiennage et n’a pas participé à l’appel d’offres et n’a jamais fait partie du consortium Rapid », a soutenu Mme Panelli.