Le S&P 500 et le Nasdaq à de nouveaux records

New York — Wall Street a terminé en nette hausse mardi et porté le S&P 500 et le Nasdaq à de nouveaux sommets, entraînée par les résultats d’entreprises meilleurs que prévu de grands noms de la cote, comme Coca-Cola, United Technologies ou Twitter. L’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s’est apprécié de 1,3 %, à 8120,82 points, et l’indice élargi S&P 500 a pris 0,9 %, à 2933,68 points. Ils effacent ainsi leurs précédents records datant de respectivement fin août et fin septembre 2018. En plein coeur de la saison des résultats du premier trimestre, Coca-Cola (+1,7 %), le conglomérat industriel United Technologies (+2,3 %) et le géant de la défense Lockheed Martin (+5,7 %) ont dévoilé des chiffres ou des prévisions supérieurs aux prévisions.