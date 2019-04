Olymel met en marche sa nouvelle usine de découpe

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Yamachiche — La nouvelle usine d’abattage et de découpe de porcs d’Olymel, qui prévoit d’employer 1000 personnes à Yamachiche, à l’ouest de Trois-Rivières, est sur le point d’entrer en activité. Les 351 employés de Lucyporc rejoignent mardi les 556 personnes de l’usine Atrahan, d’Olymel, plus de deux ans et demi après l’annonce d’un partenariat d’affaires conclu entre Olymel et Groupe Robitaille, propriétaire de Lucyporc. L’usine de Lucyporc établie sur le chemin du Canton Sud à Yamachiche depuis 2000 cessera toutes ses activités vendredi prochain.