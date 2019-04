Le principal syndicat américain dit non à l’ACEUM

Washington — Le patron du principal syndicat américain a dit mardi son opposition à la ratification de l’accord commercial entre États-Unis, Canada et Mexique (ACEUM) conclu l’an dernier, estimant que Mexico ne tiendra pas ses engagements sur la réforme du travail. Richard Trumka, président de l’AFL-CIO, qui revendique 12,5 millions de membres, a estimé que le Congrès était peu enclin à ratifier l’accord tant que le Mexique n’aura pas fait plus de progrès. « S’ils arrivent à changer la législation du travail […], il leur restera à prouver qu’ils ont l’infrastructure et les ressources pour la mettre en oeuvre », a insisté M. Trumka. Il a accusé de « faux syndicats » proches des autorités mexicaines d’avoir négocié 700 000 accords destinés à faire baisser les salaires.