Coussins gonflables: 12,3 millions d’automobiles font l’objet d’une enquête

Detroit — Les autorités américaines ont étendu une enquête en cours sur des coussins gonflables défectueux liés à huit morts, fabriqués par le groupe allemand ZF-TRW à 12,3 millions d’unités supplémentaires. L’agence de la sécurité routière, la NHTSA, précise que l’enquête porte sur des airbags installés dans des véhicules années modèles 2010 à 2019 des constructeurs Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi et Toyota, selon un document officiel daté du 19 avril. On trouve ces coussins gonflables dans des versions de Toyota Corolla, Hyundai Sonata, Jeep Compass et Kia Forte. D’après le régulateur, ils ne se seraient pas déployés lors d’accidents du fait d’un mauvais fonctionnement des capteurs.