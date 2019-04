Laurent Beaudoin sera président émérite de BRP

Valcourt — Une page se tourne chez le fabricant québécois Bombardier Produits récréatifs (BRP). Laurent Beaudoin, qui a joué un rôle essentiel dans le développement des activités de BRP depuis sa création en 1963, sera nommé président émérite et ne se représentera pas en vue d’une réélection en tant qu’administrateur. La compagnie ajoute dans un communiqué que José Boisjoli, en plus d’assumer ses rôles de président, chef de la direction et administrateur, sera nommé président du conseil d’administration, succédant à Laurent Beaudoin. À bientôt 81 ans, M.Beaudoin explique qu’il a été honoré d’agir à titre de président du conseil d’administration au cours des 16 dernières années, mais que le temps était venu pour lui de renoncer à ses présentes fonctions.