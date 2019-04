Le projet éolien Apuiat pourrait être relancé grâce à New York

L’appétit de la Ville de New York pour l’hydro-électricité québécoise pourrait contribuer à relancer Apuiat, ce projet éolien des Innus que le gouvernement caquiste avait torpillé l’an dernier.

Hydro-Québec pourrait en effet avoir besoin dans un avenir rapproché de l’électricité d’Apuiat, si le maire de New York, Bill de Blasio, concrétise son intention exprimée lundi d’alimenter sa métropole à 100 % avec de l’hydro-électricité canadienne d’ici à 2020.

La société d’État québécoise essaie actuellement d’écouler ses surplus d’énergie, mais ils pourraient être entamés par un juteux contrat d’approvisionnement avec New York. C’est là que le projet Apuiat des Innus permettrait de sécuriser les approvisionnements. En mêlée de presse mardi à Québec, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a confirmé que le Québec allait réactiver de manière intense, selon ses mots, les négociations avec New York. Il a aussi indiqué que le prochain projet électrique qu’Hydro-Québec allait appuyer sera Apuiat.

Rappelons que le gouvernement Legault avait bloqué l’automne dernier le projet de 600 millions de dollars des Innus, qui avait pourtant reçu l’appui du précédent gouvernement libéral.

Le gouvernement caquiste faisait valoir qu’Hydro devait d’abord écouler ses surplus avant de s’engager à acheter l’électricité du projet Apuiat.