D’autres accusations contre Ghosn

Les autorités japonaises devraient vraisemblablement inculper à nouveau Carlos Ghosn d’abus de confiance aggravé dès lundi, jour de l’expiration de l’actuelle période de détention du président déchu de Nissan et de Renault, a rapporté vendredi la chaîne de télévision publique NHK, repris par l’agence Reuters. Libéré le 6 mars contre le versement d’une caution de 9 millions $US après 108 jours de détention au Japon, Carlos Ghosn a de nouveau été arrêté le 4 avril sur ordre du parquet de Tokyo. Il est déjà inculpé d’abus de confiance aggravé et pour avoir minimisé ses revenus chez le constructeur automobile japonais pendant près de dix ans.