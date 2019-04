La Chine maintient son soutien

La Chine va maintenir son soutien à l’activité économique, qui demeure aux prises avec des « pressions baissières » et des difficultés après une croissance au premier trimestre supérieure aux attentes, a dit le bureau politique du Parti communiste chinois dans un communiqué, à l’issue d’une réunion vendredi. Ce communiqué est publié au surlendemain de l’annonce par Pékin que la croissance du PIB était ressortie à 6,4 % en rythme annuel, déjouant les pronostics d’une poursuite du ralentissement de l’activité à la faveur d’un rebond de la production industrielle et d’une amélioration de la demande des consommateurs. « Tout en confirmant pleinement les résultats obtenus, nous devrions vraiment réaliser qu’il y a de nombreux problèmes et difficultés dans les activités économiques », a rapporté l’agence Chine nouvelle, citée par l’agence Reuters.