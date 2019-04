Le Nigeria augmente son salaire minimum de 60%

Abuja — Le Nigeria, premier producteur de pétrole du continent africain, a finalement adopté jeudi la loi sur le salaire minimum, qui passe de 18 000 nairas par mois (66 $CAN) à 30 000 nairas mensuels (108 $CAN). Cette annonce, « applicable immédiatement », a été faite après des mois de contentieux entre les syndicats, le gouvernement fédéral et les gouverneurs qui s’opposent à cette augmentation « irréaliste », selon eux, assurant qu’ils ne pourraient plus payer leurs fonctionnaires. Même avec un salaire de 18 000 nairas, les fonctionnaires d’État attendent parfois des mois ou des années avant de recevoir leur salaire. Plus de 87 millions de Nigérians (sur 180 millions) vivent dans l’extrême pauvreté avec moins de 1,90 $US par jour.